Genoa, Perinetti: "Kouamé? Telefonata di Leonardo, ma nessuna trattativa"

Giorgio Perinetti, ds del Genoa, ha rilasciato un'intervista esclusiva a LaRoma24.it. Particolare un passaggio su Christian Kouamé, attaccante del Genoa più volte accostato al Milan per gennaio: “Le trattative le fanno i club. Di telefonate ce ne sono state parecchie, lui è un giocatore che si sta mettendo in evidenza, c'è stata anche con Leonardo, ci sono stati contatti con molti club”.

Qualche trattativa in corso? Dalla Roma ha chiamato qualcuno?

“Non ci sono trattative, a gennaio noi non diamo giocatori, per ora non c'è niente con nessun club, nemmeno con la Roma”.