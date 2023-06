Guerin Sportivo - Milan, dal Tolosa può arrivare Dallinga: ha segnato 18 gol in stagione

MilanNews.it

Thijs Dallinga è il nome nuovo per l'attacco del Milan. Secondo Il Guerin Sportivo, il centravanti del Tolosa di proprietà della holding di Gerry Cardinale, potrebbe passare ai rossoneri dato il legame fra i due club. L'olandese è stato fondamentale per il raggiungimento della salvezza in Ligue 1, oltre che per la vittoria della Coppa di Francia dato che in finale ha siglato una doppietta. Il classe 2000 nel corso della passata stagione ha segnato complessivamente 18 gol fornendo 3 assist.