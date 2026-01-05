Guidi: "Kim guadagna uno sproposito: 9 milioni di euro netti all’anno. Anche in prestito, servirebbe una mano dal Bayern"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo difensore per il Milan: "L’obiettivo è riuscire a trovare un centrale di livello internazionale che possa lasciare il suo attuale club in prestito, meglio se con un passato in Serie A. L’identikit rappresenta alla perfezione quello del coreano Kim, vittorioso in Italia con il Napoli e poi migrato subito in Germania, al Bayern Monaco. Sarebbe l’aggiunta ideale, ma per ora i tedeschi non sono così aperti alla cessione. E, soprattutto, Kim guadagna uno sproposito: 9 milioni di euro netti all’anno. Anche in prestito, servirebbe una mano dal Bayern per coprire il suo stipendio. Insomma, a oggi tutto è molto complicato, benché il coreano possa vedere di buon occhio un ritorno nel nostro campionato".

DALLA GERMANIA: KIM NON VUOLE LASCIARE IL BAYERN

Kim Minjae può essere uno dei nomi più caldi in questa sessione invernale di calciomercato: poco spazio per il sudcoreano quest'anno nel Bayern Monaco e la prospettiva del Mondiale a fine stagione. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato dell'interesse del Milan per l'ex Napoli e anche del fatto che il giocatore stesso gradirebbe un trasferimento proprio per trovare più minuti in vista della rassegna iridata di quest'estate. Ciononostante dalla Germania arrivano indiscrezioni contrastanti.

Il collega Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, riferisce in un suo tweet di questa mattina che ci sono diversi club interessati al coreano e cita su tutti il Fenerbahce ma anche alcuni club italiani, senza nominarli direttamente. Il reporter tedesco però aggiunge anche una cosa molto importante subito dopo: "Tuttavia, al momento non ci sono possibilità di trasferimento. Il 29enne sta respingendo ogni proposta ed è determinato a rimanere al Bayern almeno fino all'estate. Il suo contratto scade nel 2028".