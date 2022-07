Il Bruges spera di trattenerlo, il Milan di prenderlo: attese in settimana novità su De Ketelaere

MilanNews.it

Comincia oggi la seconda settimana di ritiro per il Milan, quella che porterà, sul finire della stessa, i nazionali al rientro a Milanello e coloro che si sono allenati in questi giorni alla prima amichevole pre campionato contro il Colonia. Il mercato è, però, accesissimo, con le voci sul nuovo trequartista che continuano ad andare per la maggiore.



Il Bruges ci spera

Carl Hoefkens, allenatore del Club Bruges, si così espresso a Nieuwsblad.be sul futuro di De Ketelaere e Noa Lang, gioielli dei belgi e accostati al Milan: "Charles? Glielo dico anche io: 'preferirei che tu restassi...'. Cerco di parlare con loro in modo disinvolto, voglio sapere cosa sta succedendo nelle loro teste. Ma a mio avviso sono in una posizione di lusso. Sono entrambi incredibilmente amati e molto apprezzati qui. Come club lavoreremo a un trasferimento al momento giusto, ma fino ad allora devono solo prepararsi al meglio. Per noi o per la loro nuova squadra".



Il Milan ci spera

E la loro nuova squadra potrebbe essere il Milan, soprattutto per quanto riguarda De Ketelaere, considerato come l'obiettivo numero 1 per la trequarti rossonera. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al ragazzo, il classe 2001 belga vuole andare al Milan e vuole giocare la Champions League con i rossoneri e starebbe rifiutando le proposte dalla Premier League, Leeds in primis; per convincere il Club Bruges serviranno almeno 30 milioni di euro e Maldini e Massara hanno intenzione di alzare presto l'offerta.