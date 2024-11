Il Galatasaray pensa a Jovic per sostituire l'infortunato Icardi

Mauro Icardi resterà fermo ai box per diversi mesi considerata la rottura del crociato rimediata nel corso dell'ultima partita del Galatasaray. Una notizia pessima per il club di Istanbul, che si sarebbe già iniziato a muovere nel calciomercato per individuare in vista di gennaio un degno sostituto dell'argentino.

Considerata la presenza in rosa di Osimhen, i giallorossi potrebbero anche farne a meno, ma è sempre meglio essersi coperti per evitare di ritrovarsi poi senza attaccante a stagione in corso. A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, per sostituire Mauro Icardi il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Luka Jovic, complice anche la situazione che sta vivendo a Milano.

Il serbo rappresenterebbe essere una vera e propria occasione low cost per il club turco, oltre che per il Milan stesso, che in caso di cessione riuscirebbe a racimolare un po' di liquidità da reinvestire poi in altri reparti a gennaio, come ad esempio il centrocampo.