Il Giornale - Mercato Milan: in entrata a gennaio c'è sempre l'idea Sportiello, ma l'Atalanta deve abbassare le sue pretese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito ai possibili movimenti di mercato in entrata del Milan a gennaio, l'edizione odierna de Il Giornale riferisce stamattina che resta sempre in piedi l'idea di anticipare di sei mesi l'arrivo di Marco Sportiello, ma l'Atalanta deve abbassare le sue pretese per liberarlo. Con questa mossa, il Diavolo punta a tutelarsi nel caso in cui i tempi di recupero di Mike Maignan diventino troppo lunghi.