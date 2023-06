Il Giornale - Mercato Milan: si insiste per Reijnder e Musah a centrocampo, si complia la corsa a Guler. Morata spinge per tornare in Italia

MilanNews.it

L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto sul mercato del Milan che ha già definito gli arrivi di Sportiello, Loftus-Cheek e Romero: per rinforzare il centrocampo, i rossoneri insistono per Reijnder (AZ Alkmaar) e Musah (Valencia), mentre si complica la corsa ad Arda Guler, gioiellino del Fenerbahçe su cui è in forte pressing il Barcellona. In attacco si valuta la pista che porta a Morata, il quale sta spingendo per tornare a giocare in Italia.