Il Giornale - Milan, è fatta per Tonali: il regista è stato convinto da Maldini

E' praticamente tutto fatto per il passaggio dal Brescia al Milan di Sandro Tonali: il club rossonero, dopo aver ricevuto il via libera di Elliott per il colpo, ha chiuso infatti l'accordo con il Brescia. Decisiva in questa trattativa la figura del dt milanista Paolo Maldini, il quale ha convinto il giovane regista ad accettare la proposta rossonera. A riferirlo è Il Giornale questa mattina.