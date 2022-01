Il Giornale - Milan, i rossoneri studiano Renato Sanches per il dopo Kessie

Secondo Il Giornale, in estate il Milan non parlerà con il Lille solo di Sven Botman, ma anche di Renato Sanches: il club di via Aldo Rossi sta infatti valutando la possibilità di prendere dai francesi anche il giovane centrocampista portoghese per sostituire Franck Kessie, il quale molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque in estate andrà via a zero.