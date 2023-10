Il mercato è sempre vivo, la Gazzetta sul Milan: "Nel mirino c'è Miranda come vice Hernandez"

Il calciomercato è sempre vivo, specialmente durante i periodi di pausa. La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un'indiscrezione già emersa quest'estate e nei giorni scorsi, come un obiettivo rossonero. Il titolo recita: "Nel mirino c'è Miranda come vice Hernandez". Il nome di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis, sarebbe in linea con la politica della dirigenza rossonera: giovane e in scadenza. Il classe 2000 infatti vedrà terminare il suo contratto nel giugno 2024 e ancora non ci sono stati buoni riscontri con il rinnovo a Siviglia. Potrebbe essere una grossa occasione.