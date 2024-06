Il Milan è disposto a rinunciare ad Adli: "offerte cercasi"

vedi letture

Tante cose cambieranno al Milan rispetto alla scorsa stagione, non solo l'allenatore ed il numero 9. Fra queste dovrebbe rientrare anche il centrocampo, reparto per il quale la dirigenza rossonera avrebbe in mente una sorta di mini rivoluzione, come confermato anche dal fatto che tre dei sei giocatori presenti in quel ruolo potrebbero essere sacrificati in questo calciomercato.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fra questi rientra anche Yacine Adli, che nonostate l'ultima stagione, ottima rispetto alla prima, potrebbe non rientrare nei piani di Paulo Fonseca, che comunque lo valuterà nei primi giorni di ritiro a Milanello. A fronte di questo, secondo la rosea, per arrivare a Youssouf Fofana il Milan potrebbe rinunciare senza troppi problemi ad Adli, per cui è disposto ad ascoltare offerte congrue con il valore del giocatore.