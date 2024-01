Il Milan punta Lilian Brassier per la difesa: quanto chiede il Brest

vedi letture

Lilian Brassier è il nome che la dirigenza rossonera sembra aver circolettato in rosso come rinforzo per la difesa del Milan, oltre a Gabbia già rientrato dal prestito al Villarreal. Altri obiettivi sono già sfumati, come Kehrer finito al Monaco, o appaiono ancora troppo complicati, come Lenglet dall'Aston Villa.

Il Milan punta Brassier. Il classe 1999 ha un contratto non lunghissimo: già nell'estate del 2025 è in scadenza e, in questo senso, i rossoneri hanno un po' di margine di manovra con i francesi. Il club transalpino, però, chiede circa 12 milioni, cifra che il Diavolo ritiene ancora troppo alta e che lavorerà per abbassare un po'. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.