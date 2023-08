Il Milan sogna Ekitike in prestito con diritto: molto dipende da Kolo Muani

Il buon esito di un eventuale affare Milan-Psg per Hugo Ekitike potrebbe dipendere da... Randal Kolo Muani. L'attaccante francese dell'Eintracht Francoforte, cercato in passato anche dal Milan, è nel mirino del Psg che sta facendo carte false per cercare di strapparlo ai tedeschi. Per questo motivo dalla capitale francese potrebbero decidere di inserire Ekitike come contropartita tecnica per provare a convincere l'Eintracht.

Se non dovesse andare in porto questa soluzione, il Milan pensa di avere campo per tentare un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore l'interesse anche del West Ham. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.