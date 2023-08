Il retroscena di Pellegatti: "Prima della rivoluzione il Milan aveva preso Arnautovic, era ed è una bella idea"

Opinioni, commenti ma non solo. Durante il suo intervento a Radio 24 durante "Tutti Convocati", Carlo Pellegatti ha svelato un retroscena di mercato: "Arnautovic era già preso dal Milan prima della rivoluzione societaria. Per me quella dell'ex Bologna era e resta tuttora una bella idea. Non cambio opinione sul giocatore perché è andato all'Inter".