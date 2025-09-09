L'Al Ittihad vuole anticipare la Lazio su Simic. Il Milan ha il 20% sulla rivendita
L'Al Ittihad, rivela Fabrizio Romano sul suo profilo X, vuole anticipare la Lazio su Jan Carlo Simic. Il club arabo sta trattando, complice la chiusura ritardata della finestra di mercato, con l'Anderlecht per beffare i biancocelesti, intenzionati ad andare sul giovane centrale nel mercato di gennaio.
Il Milan guarda interessato: in occasione della cessione al club belga avvenuta l'estate scorsa i rossoneri hanno mantenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita.
🚨🟡⚫️ EXCL: Al Ittihad are working on one more young addition after Doumbia and the target at CB is Jan Carlo Simić.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2025
Negotiations ongoing with Anderlecht to anticipate Lazio who wanted to sign Simić for January 2026.
Simić, among top names on Ittihad shortlist. pic.twitter.com/6IYbmlXMyX
