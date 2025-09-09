L'Al Ittihad vuole anticipare la Lazio su Simic. Il Milan ha il 20% sulla rivendita

di Manuel Del Vecchio

L'Al Ittihad, rivela Fabrizio Romano sul suo profilo X, vuole anticipare la Lazio su Jan Carlo Simic. Il club arabo sta trattando, complice la chiusura ritardata della finestra di mercato, con l'Anderlecht per beffare i biancocelesti, intenzionati ad andare sul giovane centrale nel mercato di gennaio.

Il Milan guarda interessato: in occasione della cessione al club belga avvenuta l'estate scorsa i rossoneri hanno mantenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita.