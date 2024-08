L'Equipe - Fofana si allena separatamente in attesa di sviluppi di mercato

Youssouf Fofana, scrive l'Equipe, dopo aver saltato il trofeo Gamper contro il Barcellona continua ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo ed è in attesa di sviluppi dal mercato. Il desiderio del giocatore è chiaro da tempo: vuole il Milan.

I rossoneri continuano a dialogare col Monaco per trovare un'accordo che ad oggi non c'è. Il DS del Monaco ha commentato così la vicenda: "Se non ha intenzione di rimanere non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere il trasferimento giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo, sempre con un approccio rispettoso”.