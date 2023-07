L'Equipe - Milan, per Ballo-Touré offerte da Bologna e Sassuolo. Interesse anche del Werder

Secondo L'Equipe Fodé Ballo-Touré, in uscita dal Milan, ha ricevuto due offerte dal Bologna e dal Sassuolo in Serie A. I due club italiani hanno offerto ai rossoneri 4 milioni di euro.

West Ham e Fulham non hanno ancora presentato un'offerta scritta, ma hanno fatto passi concreti. In Germania, il Werder Brema si è spinto fino a 5 milioni di euro, compresi i bonus.

Le offerte sono state accettate dai rossoneri e il giocatore deve ora fare la sua scelta, ma non c'è ancora nessun accordo.