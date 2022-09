La Stampa: "PSG su Skriniar, il Chelsea vuole Leao. Inter e Milan resistono alle tentazioni"

MilanNews.it

Oggi è l'ultimo giorno del mercato estivo 2022 e l'edizione odierna de La Stampa titola così stamattina: "PSG su Skriniar, il Chelsea vuole Leao. Inter e Milan resistono alle tentazioni". I francese insistono per il difensore nerazzurro, mentre gli inglesi non mollano la presa per il portoghese, ma il club di via Aldo Rossi non intende cederlo, tanto meno all'ultimo giorno di mercato.