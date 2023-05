Le10Sport - Roma, Milan e Napoli in corsa per Houssem Aouar

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Houssem Aouar, centrocampista del Lione di 25 anni che non rinnoverà con l'Olympique, è pronto per una nuova epserienza a partire dalla prossima stagione. Secondo Le 10 Sport, in Francia, Aouar non ha raggiunto un accordo con l'Eintracht Francoforte che lo aveva cercato e dunque rimangono in lizza tre squadre italiane: su tutte c'è la Roma, ma anche Milan e Napoli sarebbero in corsa.