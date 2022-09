LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: Vranckx ha firmato, finita l'idoneità per Dest

MilanNews.it

17.00 - Aster Vranckx è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, almeno per questa stagione. I rossoneri hanno depositato in Lega il contratto del Belga, che arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso da 2 milioni e diritto diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nelle prossime ore arriverà il comunicato della società rossonera.

16.09 - Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva svolte in giornata, nel pomeriggio per Aster Vranckx è stato il momento delle firme. Il belga ha messo nero su bianco firmando l'accordo che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi 5 anni nel caso in cui il Milan dovesse riscattarlo dal Wolfsburg la prossima estate: il centrocampista ha lasciato in questi minuti Casa Milan, come dimostra il video del nostro inviato (clicca qui).

14.58 - Secondo quanto riportato dall'inviato di MilanNews.it Antonio Vitiello direttamente dal Centro Ambrosiano, Sergino Dest ha terminato anche le visite per ottenere l'idoneità sportiva. Il calciatore americano sarà atteso nel pomeriggio a Casa Milan per la firma sul contratto.

14.33 - Come riportato dall'inviato di MilanNews.it, il centrocampista belga classe 2002 Aster Vranckx, dopo aver effettuato questa mattina visite mediche e aver ottenuto l'idoneità al Centro Ambrosiano, è arrivato in questi minuti presso Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per la prossima stagione in prestito e oltre se dovesse essere riscattato.

14.30 - Terminate le visite mediche alla clinica La Madonnina, Sergino Dest è arrivato pochi istanti fa al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. La destinazione successiva del giovane terzino americano che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona sarà Casa Milan per la firma del contratto.

14.22 - Sono terminate poco fa le visite mediche di Sergino Dest. Il terzino americano, sbarcato in Italia questa mattina, è appena lasciato la clinica La Madonnina e ora si sta recando presso il Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Successivamente, il giocatore è atteso a Casa Milan per la firma del suo nuovo contratto con il Milan.

13.32 - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter, il Milan ha chiuso un nuovo acquisto per la sua squadra Primavera: è infatti in arrivo dal Bari il difensore classe 2005 Vincenzo Mattia Rana.

13.11 - Sebastiano Desplanches, portiere del Milan, è vicino al Vicenza. Il classe 2003, che fino a questo momento non ha mai giocato con una Prima Squadra, si trasferirà in Serie C a titolo definitivo dopo le 28 presenze con la Primavera rossonera tra campionato, coppa e Youth League. (tuttomercatoweb.com)

12.07 - Aster Vranckx ha terminato le pratiche riguardanti l’idoneità sportiva ed è ora pronto per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan. Il centrocampista sarà utile a Stefano Pioli nel ruolo lasciato scoperto da Franck Kessie.

11.55 - Aster Vranckx è appena arrivato alla clinica Ambrosiano dove a breve sosterrà l’idoneità sportiva, passaggio fondamentale per poi diventare ufficialmente un giocatore del Milan.

11.31 - Aster Vranckx ha da poco terminato le visite mediche con il Milan. Ora per il centrocampista classe 2002 c’è da fare l’idoneità sportiva prima della firma sul contratto a Casa Milan.

11.28 - Dopo essere sbarcato a Linate, Sergino Dest si è subito recato alla clinica La Madonnina di Milano dove a breve inizierà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Milan.

11.05 - Sergino Dest, terzino destro che il Milan prenderà in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona dopo l'infortunio di Florenzi, è appena sbarcato all'aeroporto di Linate. Il giocatore americano si recherà ora subito alla clinica La Madonnina per le visite mediche.

09.29 - Il Chelsea continua ad insistere per Rafael Leao. I Blues sarebbero disposti ad investire molti soldi per convincerlo a trasferirsi a Londra, ma non succederà, con buona pace dei media inglesi che avevano rilanciato l'interesse per il portoghese e scritto di una possibilità last-minute per il trasferimento dell'ex Lille in Premier League. Nessuna apertura dal Milan, anzi il club confida che a breve, una volta chiuso il mercato, possa iniziare la trattativa per il prolungamento del contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

08.40 - Sembrava ormai tutto definito per la risoluzione di contratto di Tiemoué Bakayoko, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essersi bloccato. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, oggi il centrocampista francese, che è in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno 2023, scioglierà le riserve e deciderà se chiudere in anticipo la sua avventura in rossonero oppure se resterà nella rosa di Stefano Pioli.

08.03 - Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002, ha appena fatto il suo ingresso presso la clinica La Madonnina di Milano dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera alle 20 si concluderà il mercato estivo 2022. Il Milan ufficializzerà nelle prossime ore altri due rinforzi per Pioli, cioè Aster Vranckx per il centrocampo e Sergino Dest per la difesa. Vedremo se poi in uscita si sbloccherà la partenza di Tiemoué Bakayoko. Restate con noi e grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutto quello che succederà!!!