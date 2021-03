Maldini sui rinnovi: "Ci siamo già mossi per Kessie e per quelli in scadenza nel 2022"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha risposto ad una domanda sul rinnovo di Franck Kessie, sostenendo che la dirigenza rossonera si è già mossa per lavorare sui prolungamenti dei calciatori in scadenza nel 2022: "Ci siamo già mossi per lui e per gli altri in scadenza nel 2022, come Calabria. Non abbiamo ancora raggiunto uno di questi obiettivi ma stiamo lavorando".