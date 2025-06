Manchester City, tutto su Reijnders: gli inglesi torneranno alla carica con una nuova importante offerta

vedi letture

Il Manchester City si muove con decisione sul mercato estivo e, oltre a monitorare da vicino Rayan Aït-Nouri del Wolverhampton, spera di poter chiudere l'operazione con Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, reduce da una stagione di alto profilo culminata con il riconoscimento di centrocampista dell’anno in Serie A, è uno dei principali obiettivi dei Citizens per rinforzare una mediana in fase di rinnovamento.

Come riportato dal The Athletic, il City ha già effettuato un primo tentativo per assicurarsi il regista rossonero, ma l’offerta è stata respinta. I due club sono attualmente distanti sulla valutazione del cartellino, anche alla luce del recente rinnovo firmato da Reijnders, che lo lega al Milan fino al 2030. La società di via Aldo Rossi al momento è intenzionata a monetizzare al massimo l’eventuale cessione di uno dei suoi punti fermi, ma in Inghilterra si attendono nuovi sviluppi: il City è pronto a tornare alla carica con un’offerta migliorata.

Nel frattempo, proseguono i contatti anche per Aït-Nouri. Al momento non è ancora stato trovato un accordo con il Wolverhampton, ma tutte le parti coinvolte si aspettano una proposta concreta da parte del club campione d’Inghilterra nelle prossime settimane.

Con alle spalle un mercato di gennaio da 183 milioni di sterline (circa 248 milioni di dollari), il Manchester City si trova comunque in una posizione solida per investire. La strategia di rinnovamento della rosa è appena cominciata e si prevede un’estate movimentata dalle parti dell’Etihad Stadium.