Marchetti: “Il Milan in questo momento vorrebbe fare solo operazioni in prestito. Se poi ci sono le cessioni…”

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista SkySport, ha parlato così del mercato del Milan in questa fase conclusiva di agosto: “Almeno in questa fase in cui non sono state completate le cessioni per far spazio tecnico ed economico per l’arrivo di altri giocatori, il Milan preferirebbe prendere giocatori in prestito. Poi se dovessero andare via quei giocatori che non fanno più parte del progetto di Pioli, il Milan porterebbe anche fare ragionamenti diversi”.