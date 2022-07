Marchetti: "Il Milan non ha mai parlato con Dybala, però..."

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Luca Marchetti ha parlato della situazione fra lo svincolato Dybala e il Milan: "Il Milan con Dybala non ci ha mai parlato, perché sa che le richieste dell’argentino in questo momento sono troppo alte. Se dovesse abbassare le richieste potrebbe aprirsi certamente un mercato interessante per Dybala, con il Milan che potrebbe essere in pole position.