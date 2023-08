Marchetti: "Lukaku al Milan? Difficile, se parte in prestito c'è sempre la Juve"

Luca Marchetti, esperto di mercato a SkySport, è intervenuto a Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati per parlare di mercato. Ecco cosa ha detto su Lukaku, spesso accostato alla squadra rossonera. "Al Milan? La vedo difficile, soprattutto se Romelu dovesse lasciare il Chelsea a condizioni favorevoli, quindi in prestito, perché in quel caso ci sarebbe sempre la Juventus".