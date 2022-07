Marchetti: "Milan-De Ketelaere, la distanza col Brugge è di 4/5 milioni"

MilanNews.it

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione tra Milan e Brugge per De Ketelaere: “Non c’è una novità sostanziale, si procede ogni giorno a piccoli passi. Non è necessario per forza fare un grande passo per andare a chiudere la trattativa; alle volte ci si avvicina centimetro dopo centimetro. Ci vuole di più. Ma è una strategia che il Milan ha utilizzato da sempre, soprattutto con questa dirigenza, sapendo benissimo quali sono i contorni economici entro i quali può stare. Questo comporta una lentezza superiore nel procedere della trattativa ma il Milan non ha mai perso di vista l’obiettivo. De Ketelaere in questo momento è l’obiettivo su cui sta lavorando il Milan. Manca un po’ di distanza, potremmo dire 4-5 milioni sulla valutazione del fisso, i contatti sono diretti tra le due squadre e il giocatore ha già detto di sì al Milan”.