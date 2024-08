Mendes al lavoro per Ugarte allo United: il Milan "tifa" Red Devils

Cosa c'entra con il Milan la trattativa che potrebbe portare il mediano Manuel Ugarte al Manchester United dal Psg e contestualmente far fare il percorso inverso a Jadon Sancho? Più di quanto si possa pensare. La Gazzetta dello Sport oggi riporta di come l'agente Jorge Mendes, che cura gli affari del mediano sudamericano, sia volato in queste ore in Inghilterra e sta cercando di portare a compimento la maxi trattativa sull'asse Manchester-Parigi.

Se dovesse effettivamente andare in porto, lo United avrebbe il suo mediano e potrebbe andare a depennare tutte le alternative dalla lista, incluso Youssouf Fofana. Il francese è l'obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero, come confermato anche da Fonseca nella serata di ieri. Se lo United decidesse di virare sul calciatore che milita nel Principato, non avrebbe problema a incontrare la richiesta di 35 milioni del club monegasco. Per questo il Milan "tifa" United nell'affare Ugarte così da avere campo libero e tutto il tempo di convincere il Monaco per la cessione di Fofana.