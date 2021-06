Mercato Milan, anche il Marsiglia su Under della Roma

Come riportato da SportMediaset, anche il Marsiglia sta seguendo il turco Under della Roma per cercare di sostituire Thauvin finito a giocare in Messico. Sulle tracce di Under, sempre secondo i colleghi di SportMediaset, c’è anche il Milan. I rossoneri stanno pensando al giocatore della Roma (che nell’ultima stagione ha militato nel Leicester), in caso di partenza di Castillejo. La dirigenza rossonera vuole rafforzare la trequarti destra, e sta pensando di vendere lo spagnolo e di rafforzare il reparto con Under.