Mercato Milan, il Pisa: "Lucca vale già 20 milioni"

Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa alto 201 cm, sta disputando un’ottima stagione in Serie B ed è finito nel mirino delle big italiane, in particolare in quello di Milan e Inter. Le milanesi pensano a lui per giugno, per permettergli di completare la stagione con i toscani e crescere ulteriormente. Il Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato di Lucca ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “​Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. La proprietà del mio club mi disse che se il giocatore è forte, 2 o 3 milioni non cambiava nulla. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare...e in questo modo abbiamo chiuso l’affare. il Sassuolo poi si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo.

Quanto vale ora Lucca? “Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Alexander Knaster si è già ripagato l’investimento fatto per acquisire il Pisa (ha preso il 75% del vecchio socio Enzo Ricci per quasi 22 milioni ndr). Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio. I tifosi non capiscono, soprattutto quelli del calcio di una volta. Ma un imprenditore è come il tifoso, le aspettative sono alte. Non possiamo stare 10 anni in B così. A chi non piacerebbe andare in Serie A? Però con le basi giuste, come il Sassuolo che è l’esempio che seguiamo. Sapendo che Pisa è una piazza molto più grande”.