Mercato Milan, per Vlahovic spunta anche la concorrenza della Roma

Con l’annuncio di Josè Mourinho come prossimo allenatore, la Roma sta riprendendo quell’appeal che ultimamente si era perso. A tal proposito, come riportato da TMW, anche sul fronte mercato i giallorossi stanno diventando nuovamente appetibili. Ecco che la società capitolina, ha messo nel mirino Dusan Vlahovic della Fiorentina, che andrebbe a sostituire Edin Dzeko. Negli ultimi giorni la Roma ha moltiplicato i contatti con l’entourage dell’attaccante, nonostante la richiesta del club viola sia di 60 milioni di euro. Dunque per il Milan, squadra che da tempo ha messo gli occhi su Vlahovic, una concorrente in più che va ad aggiungersi alle già presenti Juventus e Inter.