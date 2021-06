Mercato Milan, si complica la pista Dalot. Più facile quella per Diaz

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la pista per Diogo Dalot è più complicata rispetto a quella per Brahim Diaz. Infatti, il Manchester United è meno propenso a rinnovare con il Milan il prestito per il terzino portoghese. Dagli ambienti madrileni invece filtra il contrario, ossia, che il Real Madrid è disponibile a prolungare la cessione a titolo temporaneo di Diaz ai rossoneri. Paolo Maldini, in ogni caso, insisterà per averli entrambi nella prossima stagione.