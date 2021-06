Mercato Milan, Tuttosport: "Anche i rossoneri tentano Damsgaard"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Anche i rossoneri tentano Damsgaard". Oltre a Inter, Barcellona e ad alcuni club inglesi, anche il Diavolo avrebbe messo gli occhi sul giovane talento della Sampdoria che si sta mettendo in mostra in questo Europeo con la maglia della Danimarca. Prima di andare all'assalto del danese, però, il Milan dovrebbe cedere Rafael Leao. Inoltre, dfficilmente i blucerchiati lo faranno partire per meno di 30 milioni di euro.