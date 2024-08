Milan, accordo trovato con il Saint-Étienne per Ballo-Touré. Intesa vicina anche con il terzino

Come riferisce Fabrizio Romano su X, il Milan ha trovato un accordo con il Saint-Étienne per il trasferimento al club francese di Fodé Ballo-Touré, terzino che da tempo non rientra nei piani tecnici del Diavolo. E' vicina anche l'intesa tra il giocatore senegalese e Les Verts, si stanno definendo gli ultimissimi dettagli prima della fumata bianca.



🟢🤝🏻 St Etienne have agreed terms with AC Milan to sign Fodé Ballo-Touré.



Agreement close also with the fullback as final details are being sorted. pic.twitter.com/gxUGNc2Obg