Tra i nomi seguiti dal Milan per rinforzare le corsie d'attacco, c'è anche quello di Adama Traoré, esterno spagnolo che è in uscita a parametro zero dal Wolverhampton e che in via Aldo Rossi viene considerato un ottimo jolly per le fasce laterali. Il club rossonero deve ancora decidere se affondare o meno il colpo sull'ex Barcellona. Lo riferisce Tuttosport.