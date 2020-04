Milan, anche il Napoli su Ricci. Il presidente dell'Empoli: "È pronto per una big."

Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli, è un obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione e il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, ha confermato l'interessamento dei partenopei a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ricci piace al Napoli così come ad altre squadre. È un giovane predestinato. Se non fosse esploso Tonali sarebbe lui il centrale di centrocampo dell’Under 21. Caratterialmente è già pronto per una piazza importante di A".