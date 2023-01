Milan-Brahim, previsti incontri con il Real nelle prossime settimane

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola fa il punto anche sulla situazione legata a Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo sta per compiere il suo terzo anno in prestito al Milan dal Real Madrid e quest'estate bisognerà decidere sul suo futuro. Il calciatore vorrebbe rimanere in rossonero, consapevole che al Real non troverebbe molto spazio e al Milan non dispiacerebbe puntare ancora sul numero 10. Nelle prossime settimane sono previsti degli incontri tra Milan e Real, non prima di aver risolto tutti i rinnovi in agenda che, stando alle parole di Maldini, sono comunque a buon punto. Il prezzo del riscatto è di 22 milioni ma la dirigenza rossonera punta ad alleggerire il piatto.