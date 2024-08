Milan, Ceccarini: "Il Genoa sta valutando l'opzione Pobega"

Nel corso del suo consueto appuntamento con l'editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro del difensore del Milan Pierre Kalulu, oramai ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca e sempre nel mirino della Juventus per andare a rinforzare la difesa. Queste le sue dichiarazioni.

"È un momento decisivo per il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus. Ormai è tutto pronto, serve l’apertura dell’Atalanta che potrebbe arrivare visto l’acquisto di Samardzic. L’accordo con l’Udinese è stato trovato ieri sulla base di 25 milioni di euro totali. La Juventus presenterà la sua offerta da 50 milioni più bonus. In attacco il club bianconero lavora su varie ipotesi. Oltre a Nico Gonzalez (su cui c’è pure l’Atalanta) piacciono anche Conceição e Edwards, rispettivamente in forza a Porto e Sporting Lisbona. Per la difesa sono attese a breve novità per Kalulu. Sul fronte delle uscite c’è da capire ancora il futuro di Rugani, per il quale resta in ballo l’Ajax ma anche l’ipotesi Bologna. Mckennie, che continua a piacere alla Fiorentina, potrebbe anche rinnovare (ha il contratto in scadenza nel giugno 2025). In questo su Miretti c’è il Genoa, che sta valutando anche l’opzione Pobega".