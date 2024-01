Milan, con questo Jimenez potrebbe anche non servire più Terracciano

Alex Jimenez, che ieri ha esordito in prima squadra contro il Cagliari in Coppa Italia, ha giocato una grande partita, dimostrando di poter assolutamente reggere un grande stadio come San Siro. Il Milan è intenzionato a dare fiducia al giovane spagnolo classe 2005 che può essere schierato sia come terzino destro che come terzino sinistro.

Ma a questo punto al Milan serve realmente Filippo Terracciano del Verona? In via Aldo Rossi il giocatore gialloblu piace, ma solo al prezzo giusto. Il Verona per ora spara alto e così il club rossonero potrebbe dirottare su una soluzione interna e dare più spazio a Jimenez. Se invece il prezzo cala allora si potrebbe anche tentare l'acquisto e tenere entrambi i giovani in considerazione per la prima squadra.