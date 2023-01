Milan, definito il prestito con diritto di riscatto di Jungdal all'Altach: i rossoneri hanno voluto inserire l'opzione di controriscatto

MilanNews.it

Come riferisce questa mattina Tuttosport, nelle scorse ore il Milan ha definito il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Andreas Jungdal agli austriaci dell’Altach. Il club di via Aldo Rossi ha voluto però inserire nell'accordo il controriscatto, così da poter eventualmente riportare il giovane portiere danese a Milanello.