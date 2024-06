Milan, Dortmund e United sul giovane attaccante austriaco Adejenughure

vedi letture

Stando a quanto riportato da Express Sport, il Milan starebbe seguendo da vicino il giovane attaccante classe 2007 dell'Austria Oghenetejiri Adejenughure. Protagonista in Cipro con l'U17 austriaca nello scorso Europeo di categoria, l'attaccante di proprietà del Salisburgo prometterebbe talmente bene al punto che anche il CT della Nazionale maggiore Ralf Ragnick lo definirebbe un interessantissimo profilo di prospettiva.

Al momento, però, il Milan non sarebbe l'unica squadra su Adejenughure, anzi, partirerebbe addirittura dietro rispetto alle altre squadre in lizza. Oltre al Diavolo, infatti, anche Borussia Dortmund e Manchester United avrebbero mostrato interesse per il giovane attaccante dell'U17 austriaca, con i Red Devils che addirittura avrebbero anche già allacciato i contatti con l'entourage del ragazzo per valutare la fattibilità di un suo trasferimento in Inghilterra già quest'estate.

Oghenetejiri Adejenughure 2023/24: numeri da capogiro

Oltre ad essere stato protagonista nell'Europeo di categoria con l'Austria segnando 4 gol in altrettante partire, Oghenetejiri Adejenughure lo è stato anche col Salisburgo nel corso della scorsa stagione durante l'OFB campionato U18. Nelle 20 partite disputate con la maglia Red Bulls, infatti, il classe 2007 ha realizzato ben 16 gol, ovvero uno ogni 83'.