Milan-Douglas Luiz, il brasiliano ha fatto sapere all'Aston Villa che non rinnoverà

Come riportato questa mattina da Tuttosport il Milan continua a seguire il profilo di Douglas Luiz da vicino. Il centrocampista brasiliano in forza all'Aston Villa andrà in scadenza di contratto nel giugno 2023 e avrebbe già informato la squadra di Birmingham di non voler rinnovare. I britannici quindi potrebbero essere costretti a privarsi del calciatore già in questa sessione per evitare di perderlo a zero.