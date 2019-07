Milan-Duarte, trattativa a buon punto: affare da 10-11 milioni, in Brasile si parla di accordo raggiunto

Cambio di strategia in difesa. Il Milan abbandona le piste “italiane” e pesca in Brasile. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti a buon punto la trattativa per l’ingaggio di Leo Duarte, 23enne difensore del Flamengo accostato l’anno scorso anche alla Roma.

VALUTAZIONE - Come detto, l’operazione sarebbe ben avviata sulla base di 10-11 milioni di euro. Cifra alla portata del club rossonero. Nella testa dello staff milanista, la coppia centrale titolare sarà formata da Romagnoli e Caldara, ma ci vorrà del tempo prima di rivedere in campo l’ex juventino. Ecco perché il mirino è stato spostato su Duarte, un difensore già pronto e, soprattutto, affidabile.

FIRMA - Dopo Lucas Paquetà, dunque, un altro pezzo di Flamengo prende la via di Milano. Già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi importanti, con il calciatore pronto a volare in Italia per firmare il contratto. Il mercato rossonero è entrato nel vivo.