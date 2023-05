Milan Femminile, nel mirino Julia Karlernas del Como Women

MilanNews.it

Dopo la salvezza conquistata in anticipo, il Como Women può già iniziare a pensare al futuro e cercare di blindare le protagoniste di questa stagione. Un compito non facile visto che l'ottima stagione della squadra lariana ha acceso i riflettori su tante calciatrici. Non solo le giovani Beccari e Pavan, che sono destinate a tornare rispettivamente alla Juventus e all'Inter, ma anche per altre protagoniste della stagione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, la centrocampista classe '93 Julia Karlernas sarebbe finita nel mirino del Milan, che la considera un tassello importante per alzare il livello della propria linea mediana. Anche altre due scandinave, le norvegesi Malin Breen e Camilla Lindberg, difensore e attaccante entrambe classe '99, potrebbero fare le valigie dopo essersi messe in luce in riva al lago nonostante qualche problema di ambientamento e gestione; anche l'esperta Joyce Borini, difensore classe '88, starebbe valutando l'addio, verso un altro club di Serie A. Infine per la centrocampista Miriam Picchi, classe '97, si sarebbe mosso il Sassuolo che nella prossima stagione punta a tornare fra le prime cinque del campionato.

Per il club del presidente Verga non sarà dunque facile mantenere il gruppo che ha conquistato la salvezza.