Milan, identificato l'obiettivo per la difesa a gennaio: è Lenglet. Il punto

Mancano poco meno di due settimane (e due partite di campionato) all'inizio del calciomercato invernale 2024, ma il Milan è già chiaramente attivo da diverse settimane per regalare rinforzi sia per il presente che per l'immediato futuro.

DIFESA

La priorità per gennaio è, ovviamente, un difensore centrale, considerando i lunghi infortuni di Thiaw e di Kalulu e le condizioni spesso acciaccate di Kjaer. L'idea è acquistare un difensore centrale mancino bravo nell'impostazione e con un esborso economico accettabile: stando a questi punti, il nome di Clement Lenglet è un obiettivo; chiaramente, ci sono da sistemare gli incastri del possibile trasferimento con l'Aston Villa, club a cui è attualmente in forza il francese, e il Barcellona, proprietario del cartellino.

Continuano, inoltre, le conversazioni per Juan Miranda, in scadenza a giugno con il Betis Siviglia; possibile il suo arrivo in estate, meno a gennaio. Occhio alla concorrenza di alcuni club europei, tra cui il Borussia Dortmund.

di Antonello Gioia