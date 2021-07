Milan, il fascino della scuola Ajax. Conferme su Tadic nel mirino dei rossoneri

Non solo giovani, il Milan punta anche all’esperienza per disputare nel miglior modo possibile la prossima Champions League. Per una competizione internazionale servono giocatori abituati a vivere serate difficili, dove la pressione è altissima e spesso può giocare brutti scherzi. Ecco perché la dirigenza milanista ha messo nel mirino Dusan Tadic dell’Ajax per il ruolo di trequartista. Il serbo ha caratteristiche diverse rispetto a Calhanoglu, più un equilibratore tra reparti, mentre Tadic è un elemento molto più offensivo, e lo testimoniano i gol e gli assist messi a segno la scorsa stagione. Sono 51 presenze, 22 gol e 26 assist, numeri importanti che al Milan sarebbero utilissimi. La sua duttilità tattica è un’altra arma che i rossoneri vorrebbero sfruttare, infatti può giocare sia come trequartista, sia come seconda punta che come esterno sinistro. Il quasi 33enne ha un contratto fino al 2023, ma l’Ajax al momento non sembrerebbe intenzionata a lasciarlo partire. Il capitano dei Lancieri è troppo importante e il corteggiamento del Milan rischia di non andare in porto se dall’altra parte non ci sarà apertura. Ma la dirigenza rossonera è su Tadic, piace e sarà osservato speciale nei prossimi giorni di mercato.