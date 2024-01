Milan, il futuro dell'attacco tra Giroud e Zirkzee: la situazione

Al Milan, molto probabilmente, servirà un nuovo attaccante per la stagione 2024/25, riporta il giornalista Matteo Moretto su SOS Fanta. Olivier Giroud, che quest'anno sta facendo benissimo, è in scadenza di contratto a giugno ed il rinnovo è tutt'altro che scontato. Il francese non è sicuro della sua permanenza al Milan, anche perché è attratto da un'eventuale nuova esperienza in MLS: il tutto è nelle sue mani e sarà lui a decidere.

Sulla lista di nomi che a Casa Milan seguono con particolare attenzione c'è anche quello di Joshua Zirkzee. L'olandese piace tantissimo all'estero, ma il Milan ha una carta da giocarsi: il riscatto, da parte del Bologna, di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga a fine anno può rimanere in Emilia e questo potrebbe incidere sull'affare per Zirkzee, che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il centravanti dei felsinei in ogni caso non è un obiettivo facile: lo seguono tante squadre di Premier League e c'è sempre il Bayern Monaco, che avendo il 50% sulla futura rivendita può riportarlo a casa "a metà prezzo". Il Milan però è presente e lo apprezza parecchio, con il DT Moncada che lo conosce bene. Verrà fatto un tentativo, ma in ogni caso Zirkzee non è l'unico nome seguito.