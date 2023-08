Milan, il giovane Capone verso il NK Varazdin in Croazia

Il giovane attaccante della primavera del Milan Andrea Capone, classe 2002, è pronto per una nuova avventura. Ad aspettarlo, secondo Gianluca Di Marzio, il NK Varazdin, club che milita nel massimo campionato croato. Capone ha subito l'intervento al legamento del crociato nel maggio del 2022 e nell'ultima stagione non ha praticamente giocato. Il giovane attaccante proverà a rilanciarsi in Croazia.