Milan, il Lille ha messo gli occhi su Yacine Adli

vedi letture

Come anticipato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione) e confermato questa mattina dal Corriere della Sera, c'è una nuova pretendente per Yacine Adli: il Lille si è infatti fatto avanti nei giorni scorsi per il giovane trequartista francese che nella scorsa stagione, la sua prima in rossonero, ha trovato pochissimo spazio. L'ex Bordeaux è in uscita.