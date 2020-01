Milan, il PSG non molla Paquetà ma i rossoneri pretendono 35 milioni

Il PSG non molla la presa per Lucas Paquetà, ma per convincere il Milan a lasciarlo andare a gennaio serviranno almeno 35 milioni di euro, cioè la stessa cifra che i rossoneri hanno speso un anno fa per prelevarlo dal Flamengo. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che si tratta di una cifra che per ora i francesi non intendono riconoscere al club di via Aldo Rossi.