© foto di Milannews.it

Dopo l'arrivo di Devis Vasquez e il probabile sbarco a Milanello di un altro portiere, Andreas Jungdal, giovane estremo difensore del Milan di Stefano Pioli, sembra destinato ad essere ceduto in prestito in questa sessione di mercato. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina.